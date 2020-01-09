Катастрофа літака МАУ: зворушливі історії пасажирів Boeing-737 з фото

Студенти, молодята й вчені. У літак, що забрав життя, сіли пасажири семи країн. Двоє не встигли на рейс й врятувалися. Розповідаємо про долю цих людей.

Кажуть, що авіаперельоти є найбезпечнішим видом транспортування. Статистика катастроф говорить про те, що люди можуть скоріше загинути в ДТП, ніж у небі, проте авіакатастрофи завжди наводять жах, гинуть одночасно багато людей.

Читати також: Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців

От і пасажири Boeing-737, який прямував з Тегерану у Київ, займаючи місця в літаку навіть й не думали, що цей рейс для них виявиться останнім. Вони мали плани, раділи й тішилися життям. Більшість з загиблих – студенти. Познайомимся з ними.

З 176 загиблих на борту літака МАУ, 138 летіли саме в Канаду. З них 63 людини мали канадське громадянство, інші мали дозвіл на проживання або студентські візи (більшість з усіх 138 – студенти багатьох канадських університетів і коледжів).

Важливо! Літак МАУ збила іранська зенітна ракета, – американські ЗМІ

Летіти з Ірану в Канаду через Київ дуже зручно і найбільш економно – з Києва далі летить та ж МАУ без пересадок прямим рейсом у Торонто.

Двоє пасажирів не сіли на літак смерті. Напередодні авіакатастрофи біля Тегерана правоохоронці зупинили авто одного із пасажирів цього рейсу за перевищення швидкості, тож чоловік не зміг потрапити на борт повітряного судна. Ось так розпорядилася доля цієї людини.

А Форуг Хадем було 39 років. Вона вчасно сіла на літак. Форуг була відомою канадською вченою, яка розробила нові ліки від смертельного паразитарного захворювання – вісцерального лейшманіоза.

Форуг Хадем / Фото з Facebook

"Після напруженого дня у лабораторії я найбільше люблю скинути напругу, приготувавши що-небудь смачненьке у величезних кількостях. Тому мої друзі і сім'я безумовно отримують вигоду від моїх захоплень і спонтанних пропозицій", - жартувала пані Хадем в одному з інтерв'ю, передають BBC.

Вранці 8 січня вона поверталася з Тегерана до Вінніпега (Канада), де працювала над проєктом з розвитку академічного обміну між вченими різних країн.

Захра Нагібі вчилася в аспірантурі в університеті Віндзора (Канада). Вона розробляла нові моделі розвитку сільського господарства у закритих приміщеннях. Дівчина готувалася захищати докторську дисертацію про використання нових технологій у сільському господарстві.

Захра Нагібі / Фото з Facebook

Родина Мусаві поверталася до Канади після канікул у Тегерані.

Родина Мусаві / Фото: Global News

А це пара комп'ютерних інженерів з Університету Альберти, Араш Пурзарабі та Пуні Горджи. Вони одружилися в Ірані у п'ятницю і летіли додому в Канаду.

Араш Пурзарабі та Пуні Горджи / Фото: Global News

Ганімат Аждарі писала докторську в Університеті Гвельфа (Канада).

Ганімат Аждарі / Фото: Global News

"Ми не можемо повірити, наші серця розбиті від такої раптової втрати молодого життя. Вона завжди усміхалася, куди б не ходила, і завжди ділилася своїм досвідом, знаннями та потужною енергією", – заявили представники міжнародної організації мандрівників The ICCA Consortium на своєму веб-сайті.

Очевидно дівчина була членом цієї організації.

Мешканка Торонто Сьюзан Гольбабапур також загинула в літаку. За словами колеги, жінка працювала агентом з нерухомості. Крім того, Сьюзан була й персональним тренером з фітнесу.

Сьюзан Гольбабапур / Фото: Global News

"Вона була доброю й справжньою людиною", – сказала подруга загиблої, передає Global News.

А мешканку Ванкувера Айше Пурхадері та її 17-річну доньку Фатему Пасаванд впізнав чоловік з іменем Араш Азрахімі, який обслуговував їх як клієнтів.

Айше Пурхадері та Фатеме Пасаванд / Фото: Global News

"Коли я прокинувся сьогодні і побачив імена, я був шокований. Неймовірно, що їх більше немає", – написав власник цієї фотографії.

Студент Аршія Арбаббарамі повертався до Канади після проведення канікул із родиною в Ірані. Він мріяв бути лікарем.

Аршія Арбаббарамі / Фото: Global News

Доктор Шекуфі Чопанненеджад та її доньки Саба й Сара Саадат також були пасажирами судна.

Шекуфі була акушером та гінекологом в Медичній клініці Нортгейт в Едмонтоні. Їй було близько 50 років. Разом з нею загинули обидві доньки – Сара та Саба. Їм було лише 19 та 21 рік. На цьому світі залишився чоловік Шекуфії та їх син, вони не були на борту літака.

Шекуфі Чопанненеджад та її доньки Саба й Сара Саадат / Фото: Global News

Деларам Дадашнеджад, студентка коледжу / Фото: Global News

Фатеме Махмуді була студенткою магістратури в університеті Святої Марії в Канаді | Фото: Global News

Амір Хоссейн Саєдінія, студент / Фото: Global News

Громадянин Британії Мохаммед Реза Кадхода-Заде, 40 років, керував клінінговою компанією, друзі і сусіди описали його як "тихого, чемного і милого" чоловіка.

Мохаммед Реза Кадхода-Заде / Фото: Brighton Pictures

Мохаммед Хоссейн (Даніель) Сакет і Фатеме (Файе) Казерани / Фото: Global News

Арвін Мораттаб та Аїда Фарзанех у Канаді захистили докторські дисертації. Чоловік був викладачем кафедри інженерії в школі.

Арвін Мораттаб та Аїда Фарзанех / Фото: Global News

Ще одні молодята, громадянин Британії, Саїд Тахмасебі, 35 років та Нілоофар Ебрагім святкували одруження в Ірані й повертались додому.

Саїд Тахмасебі та Нілоофар Ебрагім / Фото: Daily Mail

Читати також: У РНБО заявили про три "закриті" версії авіакатастрофи в Ірані

Хто з пасажирів загинув на Boeing-737 в Ірані – список

На літаку були переважно іранці – громадяни Персії (так Іран називали до 1935 року), а також громадяни Канади, Великої Британії, Швеції, Німеччини, Афганістану й України.

Громадяни яких країн загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Редакція 24 каналу глибоко співчуває близьким всіх загиблих людей, які перебували на цьому літаку.