Авиакатастрофа в Эфиопии: США не собираются отказываться от Boeing 737 MAX 8

После того, как в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, ряд стран отказался от эксплуатации воздушного судна. А вот в США считают такое категорическое решение лишним.

В Соединенных Штатах заявили, что не нашли проблем в работе Boeing 737 Max 8, поэтому продолжать его использовать и в дальнейшем.

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"До сих пор мы не обнаружили системных проблем в функционировании (Boeing 737 MAX 8, – ред.) И нет оснований для приостановления эксплуатации лайнера", – отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

Вместе с тем, отметили, что продолжат изучать характеристики лайнера по безопасности, и если неполадки таки обнаружат, то будут принимать немедленные меры. Пока же ведомство не располагает информацией, которая бы обосновала отказ от эксплуатации самолета.

А вот Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия, Малайзия, Франция, Германия и Ирландия ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8.

В чем дело? 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8

авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – из них не выжил никто. Авария судна произошла всего через 6 минут после взлета. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.

Интересно, что это уже вторая катастрофа американского самолета этой модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.

Пострадали ли при аварии граждане Украины? В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.