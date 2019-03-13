Авіакатастрофа в Ефіопії: США не збираються відмовлятись від Boeing 737 MAX 8

Після того, як в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, низка країн відмовилась від експлуатації повітряного судна. А от у США вважають таке категоричне рішення зайвим.

У Сполучених Штатах заявили, що не знайшли проблем у роботі Boeing 737 Max 8, відтак продовжуватимуть його використовувати і надалі.

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"До цього часу ми не виявили системних проблем у функціонуванні (Boeing 737 MAX 8, - ред.) і не маємо підстав для призупинення експлуатації лайнера", – зазначили у Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA).

Разом з тим, наголосили, що продовжать вивчати характеристики лайнера стосовно безпеки, і якщо неполадки таки виявлять, то будуть вживати негайних заходів. Поки ж відомство не має інформації, яка б обґрунтувала відмову від експлуатації літака.

А от Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія, Малайзія, Франція, Німеччина та Ірландія ввели заборону на використання літаків Boeing 737 Max 8.

У чому справа? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Аварія судна сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.

Цікаво, що це вже друга катастрофа американського літака цієї модифікації за останні п'ять місяців. 29 жовтня 2018 року Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебувало 189 людей – вісім членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули. За попередніми даними, до катастрофи могла призвести неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носа літака щодо лінії горизонту.

Чи постраждали під час аварії громадяни України? У Міністерстві закордонних справ країни повідомили, що громадяни України не були пасажирами літака, який зазнав катастрофи у Ефіопії.