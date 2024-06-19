Авиакомпания Constanta получила разрешение на выполнение полетов в США

Украинская авиакомпания Constanta, которая является лидером региональных многоцелевых гражданских авиационных перевозок, получила разрешение от Федеральной авиационной администрации США (FAA) на выполнение полетов в США, из США и транзитом над территорией США (Part-129).

Получение такой сертификации означает, что авиакомпания Constanta полностью соответствует требованиям FAA по качеству и безопасности полетов, информирует 24 Канал.

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Упомянутое разрешение будут использовать для сегмента среднемагистральных перевозок стандартных грузов. Это открывает для украинского авиаперевозчика Constanta, который с 2019 года специализируется на перевозках для гуманитарных миссий ООН, WFP и программ ЕС в Африке и на Ближнем Востоке, еще один перспективный сегмент международного рынка. Также ожидается, что компания будет выполнять полеты по программам правительства США.

Прохождение сертификации Part-129 предусматривает получение соответствующих разрешений от Департамента транспорта США и Администрации по безопасности на транспорте США, а также согласование таможни США.

В рамках сертификации авиакомпания Constanta предоставила для проверки необходимую документацию и информацию о проверочно-эксплуатационных процедурах – как мы обследуем грузы, как организуем перевозки, как проверяем умения, знания и навыки членов экипажей, которые будут пилотировать наши самолеты над территорией Соединенных Штатов,

– объяснил Роман Милешко.

С 2017 года авиакомпания Constanta является эксплуатантом украинских самолетов типа Ан-26. Запланировано также использование самолета Боинг – 737-300 Cargo.

Все полеты будут выполнять украинские специалисты – привлечение украинских работников для работы в международных проектах является одним из ведущих принципов авиакомпании Constanta.

Как отметил основатель и совладелец компании Constanta Роман Милешко, получение сертификации со стороны Федерального авиационного управления США создает новые возможности как для украинских компаний, имеющих бизнес-интересы в США, так и для государственного сектора.

Роман Милешко также ожидает, что полученный сертификат позволит авиакомпании Constanta участвовать в программах послевоенного восстановления Украины, в частности выполнять доставку грузов, и создаст новые возможности для украинских компаний, имеющих бизнес-интересы за океаном.

Что известно об авиакомпании Constanta