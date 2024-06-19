Авиакомпания Constanta получила разрешение на выполнение полетов в США
Украинская авиакомпания Constanta, которая является лидером региональных многоцелевых гражданских авиационных перевозок, получила разрешение от Федеральной авиационной администрации США (FAA) на выполнение полетов в США, из США и транзитом над территорией США (Part-129).
Получение такой сертификации означает, что авиакомпания Constanta полностью соответствует требованиям FAA по качеству и безопасности полетов, информирует 24 Канал.
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Упомянутое разрешение будут использовать для сегмента среднемагистральных перевозок стандартных грузов. Это открывает для украинского авиаперевозчика Constanta, который с 2019 года специализируется на перевозках для гуманитарных миссий ООН, WFP и программ ЕС в Африке и на Ближнем Востоке, еще один перспективный сегмент международного рынка. Также ожидается, что компания будет выполнять полеты по программам правительства США.
Прохождение сертификации Part-129 предусматривает получение соответствующих разрешений от Департамента транспорта США и Администрации по безопасности на транспорте США, а также согласование таможни США.
В рамках сертификации авиакомпания Constanta предоставила для проверки необходимую документацию и информацию о проверочно-эксплуатационных процедурах – как мы обследуем грузы, как организуем перевозки, как проверяем умения, знания и навыки членов экипажей, которые будут пилотировать наши самолеты над территорией Соединенных Штатов,
– объяснил Роман Милешко.
С 2017 года авиакомпания Constanta является эксплуатантом украинских самолетов типа Ан-26. Запланировано также использование самолета Боинг – 737-300 Cargo.
Все полеты будут выполнять украинские специалисты – привлечение украинских работников для работы в международных проектах является одним из ведущих принципов авиакомпании Constanta.
Как отметил основатель и совладелец компании Constanta Роман Милешко, получение сертификации со стороны Федерального авиационного управления США создает новые возможности как для украинских компаний, имеющих бизнес-интересы в США, так и для государственного сектора.
Роман Милешко также ожидает, что полученный сертификат позволит авиакомпании Constanta участвовать в программах послевоенного восстановления Украины, в частности выполнять доставку грузов, и создаст новые возможности для украинских компаний, имеющих бизнес-интересы за океаном.
Что известно об авиакомпании Constanta
- Авиакомпания Constanta является правопреемницей запорожского подразделения "Авиалиний Украины". С 2018 года главным акционером компании является украинский предприниматель, бывший военный и авиатор в третьем поколении Роман Милешко. С апреля 2024 года председателем Наблюдательного совета компании и ее совладельцем стал легендарный американский генерал армии США в отставке Дэвид Л. Грандж.
- Constanta является крупнейшим в мире оператором украинских самолетов марки "Антонов". Компания имеет сертификат авиационного оператора от Госавиаслужбы Украины с соответствующими разрешениями и допуском к перевозкам пассажиров и грузов, в частности опасных, а также сертификаты EASA TCO и UK TCO, которые предоставляют разрешение на полеты в Европе и Великобритании. Авиакомпания Constanta зарегистрирована как официальный перевозчик ООН и Международной продовольственной программы (WFP).
- Согласно рейтингу SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), который регулярно определяет уровень безопасности воздушных судов, в 2021 году Constanta была признана лучшей среди украинских компаний.