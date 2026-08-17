США перебрасывают на Ближний Восток последний авианосец в Тихом океане, – AP

Американский авианосец USS George Washington покидает западную часть Тихого океана и направляется на Ближний Восток, где должен сменить USS Abraham Lincoln. Почему в регионе временно не останется ни одной американской авианосной группы, что вызывает беспокойство на фоне усиления военной активности Китая.

Об этом сообщает Associated Press.

Что известно о новой базировке американского авианосца?

Пребывание USS Abraham Lincoln в море значительно продлили – изначально его возвращение ожидалось еще в мае. Длительная миссия вызвала беспокойство из-за психологического состояния экипажа, проблем со снабжением и значительной нагрузки на военных. В результате после ухода USS George Washington в западной части Тихого океана временно не будет американской авианосной группы.

У американских военных есть 11 авианосцев, однако одновременное развертывание лишь части из них связано с необходимостью ротации экипажей и технического обслуживания кораблей. Военные аналитики считают, что отсутствие авианосца не означает немедленной угрозы для союзников США в Азии или подготовки Китая к вторжению на Тайвань. В то же время Пекин может использовать ситуацию для демонстрации собственной военной мощи и подачи сигналов странам региона.

Директор программы исследований Юго-Восточной Азии CSIS Грег Полинг отметил, что союзники США в Тихоокеанском регионе могут быть обеспокоены переносом внимания США на Ближний Восток. По его мнению, Китай может воспринимать такую ситуацию как возможность укрепить свои позиции.

Стоит отметить, что длительные операции на Ближнем Востоке создают дополнительную нагрузку на американские ВМС. USS Abraham Lincoln находится в море более 240 дней подряд, что стало рекордным показателем для этого корабля. По оценке экспертов, после завершения длительных миссий американским авианосцам потребуется масштабное техническое обслуживание. Это может создать дополнительную нагрузку на две американские верфи, способные ремонтировать такие корабли.

Эксперты предупреждают, что накопление ремонтов может привести к сокращению количества американских авианосцев, доступных для развертывания, в последующие годы.

В то же время ситуация может измениться, если США перебросят в Тихий океан другой авианосец в ближайшие месяцы. Однако на данный момент переброска USS George Washington демонстрирует, насколько сильно американские военные ресурсы загружены операциями на Ближнем Востоке.

Напомним, США и Южная Корея планировали провести масштабные совместные военные учения, однако Дональд Трамп поручил существенно сократить их масштаб. Среди причин президент США назвал свои "очень хорошие отношения" с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также высокую стоимость маневров, значительную часть которой, по его словам, покрывает Вашингтон.