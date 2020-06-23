Авиасообщение Украины с Польшей: когда могут возобновить
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий надеется, что авиасообщение между странами удастся возобновить в начале июля. Что касается железнодорожного сообщения, то сложная ситуация с коронавирусом в Украине пока не дает возможности его запустить.
Перспективы возобновления железнодорожного и авиационного сообщения Украины и Польши прокомментировал Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, пишет "Укринформ".
Читайте также Три европейских авиакомпании возобновляют полеты в Украину: когда и куда
По его словам, разговоры о возобновлении железнодорожного сообщения проводят, однако приоритетом является безопасность.
К сожалению, в приграничных областях Украины ситуация с COVID такова, что мне сложно представить, что железнодорожное сообщение будет работать,
– отметил Цихоцкий.
И добавил, что в начале июля надеются возобновить сообщение самолетами. Это может облегчить ситуацию на границе.
Посол добавил, что есть проблемы в пункте пропуска "Медика-Шегини". Они нуждаются в координации работы польских и украинских пограничников.
К слову, 17 июня Польша возобновила авиасообщение, однако не с Украиной.
Возобновление авиаперелетов в Украине: коротко
- С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.
- Готовы принять украинцев сейчас только в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.
- Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые".
- Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.
- МИД Украины презентовал интерактивную онлайн-карту для путешествий украинцев во время пандемии коронавируса.