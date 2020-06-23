Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий надеется, что авиасообщение между странами удастся возобновить в начале июля. Что касается железнодорожного сообщения, то сложная ситуация с коронавирусом в Украине пока не дает возможности его запустить.

Перспективы возобновления железнодорожного и авиационного сообщения Украины и Польши прокомментировал Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, пишет "Укринформ".

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По его словам, разговоры о возобновлении железнодорожного сообщения проводят, однако приоритетом является безопасность.

К сожалению, в приграничных областях Украины ситуация с COVID такова, что мне сложно представить, что железнодорожное сообщение будет работать,

– отметил Цихоцкий.

И добавил, что в начале июля надеются возобновить сообщение самолетами. Это может облегчить ситуацию на границе.

Посол добавил, что есть проблемы в пункте пропуска "Медика-Шегини". Они нуждаются в координации работы польских и украинских пограничников.

К слову, 17 июня Польша возобновила авиасообщение, однако не с Украиной.

Важно! За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 833 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 23 июня общее количество инфицированных COVID-19 выросло до 38 074.

Возобновление авиаперелетов в Украине: коротко