Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький сподівається, що авіасполучення між країнами вдасться відновити на початку липня. Щодо залізничного сполучення, то складна ситуація з коронавірусом в Україні наразі не дає можливості його запустити.

Перспективи відновлення залізничного та авіаційного сполучення України та Польщі прокоментував Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, пише "Укрінформ".

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За його словами, розмови про відновлення залізничного сполучення проводять, однак пріоритетом є безпека.

На жаль, в прикордонних областях України ситуація з COVID така, що мені складно уявити, що залізничне сполучення буде працювати,

– зазначив Ціхоцький.

Та додав, що на початку липня сподіваються відновити сполучення літаками. Це може полегшити ситуацію на кордоні.

Посол додав, що є проблеми в пункті пропуску “Медика-Шегині”. Вони потребують координації роботи польських та українських прикордонників.

До слова, 17 червня Польща відновила авіасполучення, однак не з Україною.

Важливо! За минулу добу в Україні зафіксували 833 нових випадків зараження коронавірусом. Станом на 23 червня загальна кількість інфікованих COVID-19 зросла до 38 074.

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