Авіасполучення України з Польщею: коли можуть відновити
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький сподівається, що авіасполучення між країнами вдасться відновити на початку липня. Щодо залізничного сполучення, то складна ситуація з коронавірусом в Україні наразі не дає можливості його запустити.
Перспективи відновлення залізничного та авіаційного сполучення України та Польщі прокоментував Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, пише "Укрінформ".
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За його словами, розмови про відновлення залізничного сполучення проводять, однак пріоритетом є безпека.
На жаль, в прикордонних областях України ситуація з COVID така, що мені складно уявити, що залізничне сполучення буде працювати,
– зазначив Ціхоцький.
Та додав, що на початку липня сподіваються відновити сполучення літаками. Це може полегшити ситуацію на кордоні.
Посол додав, що є проблеми в пункті пропуску “Медика-Шегині”. Вони потребують координації роботи польських та українських прикордонників.
До слова, 17 червня Польща відновила авіасполучення, однак не з Україною.
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