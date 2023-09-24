Россия ударила из авиации по Бериславу: серьезно пострадала больница – уничтожено оборудование

24 сентября 2023, 11:27
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Херсонская ОВА

Враг ежедневно наносит удары по гражданским объектам в разных уголках нашего государства. В частности, оккупанты атаковали город Берислав в Херсонской области, в результате чего пострадала больница.

Собственно, под утро 24 сентября в этом населенном пункте Херсонской области было беспокойно через авиационный обстрел. Впоследствии в областной военной администрации ответили, есть ли жертвы из-за этого удара со стороны России.

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Атака на больницу в Бериславе

Отметим, что погибших в результате обстрелов нет. Однако существенно пострадало помещение местной больницы вместе с имеющимся там оборудованием.

На рассвете (24 сентября – 24 Канал) Россия нанесла авиационный удар по Бериславу. Взрывной волной повреждены помещения больницы и подстанции скорой помощи. Там выбиты окна, двери, уничтожено диагностическое оборудование. К счастью, обошлось без жертв,
– написали в ОВА.

Террор не прекращается

  • Как информировали в Генштабе 24 сентября, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационных ударов по таким населенным пунктам только Херсонской области: Берислав, Казацкое, Николаевка, Ольга, Львов, Приднепровское и Антоновка.
  • В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 70 городов и сел, расположенных в прифронтовых и приграничных районах нашего государства. Под угрозой была прежде всего жизнь гражданских.
  • Кроме того, Россия запускала дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине, пытаясь поразить разные объекты. Противовоздушной обороне удалось ликвидировать 14 из 15 беспилотных летательных аппаратов, что является хорошим результатом.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак