Есть свидетели, – в Amnesty International опровергли ложь боевиков по поводу драмтеатра в Мариуполе
Вожаки псевдореспублик на Донбассе заявляют, что драмтеатр в Мариуполе взорвали изнутри. Тем не менее, эксперты опровергли ложь боевиков и подтвердили, что здание действительно уничтожили российские военные авиабомбами.
Об этом 24 каналу рассказала представительница Amnesty International Екатерина Митева. Эта организация провела собственное расследование и доказала, что было два умышленных авиаудара по драмтеатру в Мариуполе.
К теме Туда никто не заходит: как выглядит выжженный оккупантами драмтеатр в Мариуполе
Фейки оккупантов о "подрыве" драмтеатра
На днях начальник генпрокуратуры на оккупированной Донетчине куцурубенко заявил, что драматический театр в Мариуполе был взорван изнутри, а при разборе его завалов нашли останки 14 погибших.
Митева говорит, что подобные сообщения уже звучали накануне даже после самих авиаударов. Такие заявления озвучивались и в минобороны россии.
"Надо понимать, что сообщения псевдореспублики на Донбассе и россии – это часть пропаганды. Едва ли не на каждый мощный авиа- или ракетный удар они придумывают фейки и свои "версии", – ответила она.
По ее словам, именно в этой версии о якобы заложенной взрывчатке в драмтеатре Мариуполя говорится, что ее "заложили" бойцы полка "Азов". Но исследователи все опровергли.
В Amnesty International опровергли ложь боевиков
Они собрали показания более 50 человек, большинство из них находились в драмтеатре во время авиаудара.
Никто там не сообщил о том, что они видели что-то подобное или какую-то "заложенную взрывчатку". Но, чтобы вы понимали, заложить взрывчатку такой величины незаметно невозможно,
– заметила Митева.
Более того, как отметила эксперт, такие последствия и разрушение здания могли вызвать лишь 500-килограммовые авиабомбы. " Если бы был взрыв изнутри, то разрушения были бы другими ", – добавила она.
Митева рассказала, что бойцы Азова действительно были в драмтеатре, они сняли видео, как приносили еду и воду.
"Но они были там еще 10 марта – за несколько дней до российской атаки, а в момент удара их там не было. Наши исследователи полностью опровергли эту версию", – заявила она.
Митева опровергла ложь россиян о "подрыве" драмтеатра Мариуполя:
Оккупанты нанесли авиаудар по драмтеатру Мариуполя
- 16 марта российские оккупанты совершили авиаудар по мариупольскому драмтеатру. Тогда в укрытии там находились, по разным данным, от 500 до 1200 человек. Никто до сих пор не знает, сколько из них погибли.
- Уже на тот момент Мариуполь около двух недель находился в окружении. Российские оккупанты сейчас контролируют город и скрывают количество жертв. Все завалы из здания драмтеатра они разобрали, а погибших похоронили в братских могилах.
- "Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в 21 веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", – отмечал Петр Андрющенко.
- Ответственным за осаду и разрушение Мариуполя считается российский генерал-полковник и начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Именно его называют "Мариупольским мясником".