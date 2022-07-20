Есть свидетели, – в Amnesty International опровергли ложь боевиков по поводу драмтеатра в Мариуполе

Вожаки псевдореспублик на Донбассе заявляют, что драмтеатр в Мариуполе взорвали изнутри. Тем не менее, эксперты опровергли ложь боевиков и подтвердили, что здание действительно уничтожили российские военные авиабомбами.

Об этом 24 каналу рассказала представительница Amnesty International Екатерина Митева. Эта организация провела собственное расследование и доказала, что было два умышленных авиаудара по драмтеатру в Мариуполе.

К теме Туда никто не заходит: как выглядит выжженный оккупантами драмтеатр в Мариуполе

Фейки оккупантов о "подрыве" драмтеатра

На днях начальник генпрокуратуры на оккупированной Донетчине куцурубенко заявил, что драматический театр в Мариуполе был взорван изнутри, а при разборе его завалов нашли останки 14 погибших.

Митева говорит, что подобные сообщения уже звучали накануне даже после самих авиаударов. Такие заявления озвучивались и в минобороны россии.

"Надо понимать, что сообщения псевдореспублики на Донбассе и россии – это часть пропаганды. Едва ли не на каждый мощный авиа- или ракетный удар они придумывают фейки и свои "версии", – ответила она.

По ее словам, именно в этой версии о якобы заложенной взрывчатке в драмтеатре Мариуполя говорится, что ее "заложили" бойцы полка "Азов". Но исследователи все опровергли.

В Amnesty International опровергли ложь боевиков

Они собрали показания более 50 человек, большинство из них находились в драмтеатре во время авиаудара.

Никто там не сообщил о том, что они видели что-то подобное или какую-то "заложенную взрывчатку". Но, чтобы вы понимали, заложить взрывчатку такой величины незаметно невозможно,

– заметила Митева.

Более того, как отметила эксперт, такие последствия и разрушение здания могли вызвать лишь 500-килограммовые авиабомбы. " Если бы был взрыв изнутри, то разрушения были бы другими ", – добавила она.

Митева рассказала, что бойцы Азова действительно были в драмтеатре, они сняли видео, как приносили еду и воду.

"Но они были там еще 10 марта – за несколько дней до российской атаки, а в момент удара их там не было. Наши исследователи полностью опровергли эту версию", – заявила она.

Митева опровергла ложь россиян о "подрыве" драмтеатра Мариуполя:



Оккупанты нанесли авиаудар по драмтеатру Мариуполя