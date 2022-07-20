Про це 24 каналу розповіла речниця Amnesty International Катерина Мітєва. Ця організація провела власне розслідування та довела, що були два навмисні авіаудари по драмтеатру в Маріуполі.

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Фейки окупантів про "підрив" драмтеатру

Днями “начальник генпрокуратури” на окупованій Донеччині куцурубенко заявив, що драматичний театр у Маріуполі був підірваний зсередини, а при розборі його завалів знайшли останки 14 загиблих.

Мітєва каже, що подібні повідомлення вже лунали напередодні, навіть після самих авіаударів. Такі заяви озвучували і в міноборони росії.

"Треба розуміти, що повідомлення з псевдореспубліки на Донбасі та росії – це частина пропаганди. Чи не на кожний потужний авіа- чи ракетний удар вони вигадують фейки та свої "версії", – відповіла вона.

За її словами, саме в цій версії про нібито закладену вибухівку у драмтеатрі Маріуполя йдеться про те, що її "заклали" бійці полку "Азов". Але дослідники все спростували.

В Amnesty International спростували брехню бойовиків

Вони зібрали свідчення понад 50 людей, більшість з них перебували у драмтеатрі під час авіаудару.

Жодна людина там не повідомила про те, що вони бачили щось подібне чи якусь "закладену вибухівку". Але, щоб ви розуміли, закласти вибухівку такої величини непомітно неможливо,

– зауважила Мітєва.

Більше того, як наголосила експертка, такі наслідки та руйнування будівлі могли спричинити лише 500-кілограмові авіабомби. "Якби був вибух зсередини, то руйнування були б іншими", – додала вона.

Мітєва розповіла, що бійці Азову дійсно були в драмтеатрі, вони зняли відео, як приносили їжу та воду.

"Але вони були там ще 10 березня – за кілька днів до російської атаки, а в момент удару їх там не було.Наші дослідники повністю спростували цю версію", – заявила вона.

Мітєва спростувала брехню росіян про "підрив" драмтеатру Маріуполя:



Окупанти завдали авіаудару по драмтеатру Маріуполя