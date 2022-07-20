Про це 24 каналу розповіла речниця Amnesty International Катерина Мітєва. Ця організація провела власне розслідування та довела, що були два навмисні авіаудари по драмтеатру в Маріуполі.
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Фейки окупантів про "підрив" драмтеатру
Днями “начальник генпрокуратури” на окупованій Донеччині куцурубенко заявив, що драматичний театр у Маріуполі був підірваний зсередини, а при розборі його завалів знайшли останки 14 загиблих.
Мітєва каже, що подібні повідомлення вже лунали напередодні, навіть після самих авіаударів. Такі заяви озвучували і в міноборони росії.
"Треба розуміти, що повідомлення з псевдореспубліки на Донбасі та росії – це частина пропаганди. Чи не на кожний потужний авіа- чи ракетний удар вони вигадують фейки та свої "версії", – відповіла вона.
За її словами, саме в цій версії про нібито закладену вибухівку у драмтеатрі Маріуполя йдеться про те, що її "заклали" бійці полку "Азов". Але дослідники все спростували.
В Amnesty International спростували брехню бойовиків
Вони зібрали свідчення понад 50 людей, більшість з них перебували у драмтеатрі під час авіаудару.
Жодна людина там не повідомила про те, що вони бачили щось подібне чи якусь "закладену вибухівку". Але, щоб ви розуміли, закласти вибухівку такої величини непомітно неможливо,
– зауважила Мітєва.
Більше того, як наголосила експертка, такі наслідки та руйнування будівлі могли спричинити лише 500-кілограмові авіабомби. "Якби був вибух зсередини, то руйнування були б іншими", – додала вона.
Мітєва розповіла, що бійці Азову дійсно були в драмтеатрі, вони зняли відео, як приносили їжу та воду.
"Але вони були там ще 10 березня – за кілька днів до російської атаки, а в момент удару їх там не було.Наші дослідники повністю спростували цю версію", – заявила вона.
Мітєва спростувала брехню росіян про "підрив" драмтеатру Маріуполя:
Окупанти завдали авіаудару по драмтеатру Маріуполя
- 16 березня російські окупанти здійснили авіаудар по маріупольському драмтеатру. Тоді в укритті там перебували, за різними даними, від 500 до 1200 людей. Ніхто досі не знає, скільки з них загинули.
- Вже на той момент Маріуполь близько двох тижнів перебував в оточенні. Російські окупанти зараз контролюють місто і приховують кількість жертв. Усі завали з будівлі драмтеатру вони розібрали, а загиблих поховали у братських могилах.
- "Загиблих поховано під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші. Якщо є в 21 сторіччі більший військовий злочин проти людства, то я не знаю який. Лють. Просто лють", – наголошував Петро Андрющенко.
- Відповідальним за облогу та руйнування Маріуполя вважають російського генерала-полковника та начальника національного центру управління обороною Росії Михайла Мізинцева. Саме його називають "Маріупольським м’ясником".