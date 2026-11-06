В Харьковской области Россия убила 5 сотрудниц центра по контролю заболеваний

В результате российского авиаудара по Изюму в Харьковской области погибли 5 сотрудниц лабораторного центра. Эти женщины одними из первых вернулись, чтобы восстановить поврежденное учреждение после освобождения территории.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины и "УП. Жизнь".

Что известно о погибших в Изюме

Все погибшие работали в филиале Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний.

После деоккупации населенного пункта женщины собственноручно убирали разбитое стекло, расчищали поврежденные кабинеты и шаг за шагом восстанавливали работу лабораторий, чтобы заботиться о безопасности жителей региона.

Среди погибших – руководительница санитарно-гигиенической лаборатории Виктория Прокопенко, которая посвятила санитарно-эпидемиологической службе 36 лет своей жизни. С детства она мечтала помогать людям, а коллеги вспоминают ее как высококлассного и отзывчивого специалиста. 3 ноября Виктории должно было исполниться 59 лет, у нее остались муж, дочь и внук.

Лаборантка бактериологической лаборатории Юлия Довженко посвятила этому делу почти 38 лет. Она всегда поддерживала сотрудников и отличалась исключительной ответственностью. 2 ноября женщине должно было исполниться 57 лет, дома ее ждали муж, сын, две внучки и сестра.

Еще одна погибшая, Валентина Прус, работала лаборанткой санитарно-гигиенической лаборатории с 2021 года. За это время 55-летняя специалистка заслужила глубокое уважение коллег благодаря профессионализму и человечности. У женщины остались муж и дочь.

Бухгалтер Анжела Прохорцева после освобождения города тоже сразу вернулась к своим обязанностям в учреждении. В день вражеской атаки 54-летняя женщина разговаривала по телефону с коллегами из областного центра, которые услышали в трубке свист российской авиабомбы и ее попытки спастись, после чего связь прервалась. У Анжелы остались две дочери.

А 58-летняя Елена Грищенко ежедневно заботилась о надлежащих условиях и чистоте в служебных помещениях. Несмотря на то, что она присоединилась к учреждению относительно недавно, коллеги воспринимали ее как неотъемлемую часть команды.

Напомним, что Изюм ежедневно находится под прицелом страны-террористки. Например, в ночь на 6 ноября ударами были повреждены больница и жилые дома, есть пострадавшие.

2 ноября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами. В результате атаки один человек погиб, еще более десятка пострадали.