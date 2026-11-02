Россияне сбросили 9 авиабомб на укрытие с людьми в Комышувахе: Зеленский сообщил о 18 жертвах

Подробности трагедии раскрыл Владимир Зеленский в Telegram. Он сообщил, что с самого утра оккупанты провели атаку на местную школу, где жителям раздавали гуманитарную помощь. На месте попадания сразу развернули поисково-спасательную операцию.

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Россияне целенаправленно обстреливали укрытие

Оккупанты не могли не знать, что местные жители каждую неделю собирались в этом помещении для получения гуманитарной помощи. После первого удара авиабомбами враг выпустил еще девять бомб целенаправленно на убежище, где находились мирные жители.

На данный момент подтверждена гибель 18 человек, еще пятеро жителей получили ранения. К разбору завалов и поиску пострадавших привлекли спасателей, военнослужащих и представителей спецслужб.

И это очередное доказательство того, что Россия не хочет ни деэскалации, ни реальной справедливости. После гуманитарной операции в Олешках был момент, когда последующие шаги могли бы показать, что приближение мира возможно. Такими убийствами Россия посылает совершенно противоположный сигнал – Россия рассчитывает на дальнейшие убийства– подчеркнул Президент.

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Он призвал мир дать России решительный и бескомпромиссный ответ на этот удар и усилить защиту гражданского населения Украины.

Последствия обстрела: смотрите видео ГСЧС

В тот же день российская авиация терроризировала и Харьковскую область: управляемыми бомбами враг атаковал Изюм, где погиб один человек. А вечером очередному дроновому удару подвергся Киев – в городе гремели взрывы.