Росіяни скинули 9 авіабомб на укриття з людьми в Комишувасі: Зеленський повідомив про 18 жертв

Деталі трагедії розкрив Володимир Зеленський у Telegram. Він повідомив, що від самого ранку окупанти атакували місцеву школу, де мешканцям роздавали гуманітарну допомогу. На місці влучання одразу розгорнули пошуково-рятувальну операцію.

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Росіяни цілеспрямовано били по укриттю

Окупанти не могли не знати, що місцеві жителі щотижня збиралися в цьому приміщенні заради гуманітарної підтримки. Після першого удару авіабомби ворог випустив дев'ять бомб цілеспрямовано по сховищу, де перебували цивільні.

Станом на зараз підтверджено загибель 18 людей, ще п'ятеро мешканців дістали поранення. До розбору завалів і пошуку потерпілих залучили рятувальників, військовослужбовців та представників спеціальних служб.

І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості. Після гуманітарної операції в Олешках був момент, коли наступні кроки могли б показати, що наближення миру можливе. Такими вбивствами Росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства– наголосив Президент.

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Він закликав світ дати сильну та безкомпромісну відповідь Росії на цей удар і посилити захист цивільного населення України.

Наслідки обстрілу: дивіться відео ДСНС

Цього ж дня російська авіація тероризувала й Харківщину: керованими бомбами ворог атакував Ізюм, де загинула одна людина. А ввечері чергового дронового удару зазнав Київ – у місті гриміли вибухи.