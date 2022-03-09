Авиаудар по Мариуполю: еще один удар пришелся в центр города

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Мариуполю. Главная цель – роддом, который был полностью уничтожен. Еще один удар был нанесен рядом в центре города.

Полиция опубликовала фотографии и видео с места авиаудара по больнице и роддому, где находились мамы с детьми. Здание почти полностью разрушено – остались стоять только стены. Число погибших и пострадавших устанавливается.

Подробнее Роддом, больница, детское отделение и терапия уничтожены, – глава ОВА о разрушениях в Мариуполе

Еще один удар пришелся поблизости в центре города. Есть ли там погибшие и раненые пока неизвестно.

Полицейские документируют последствия бомбежки. Взрывотехники собирают вещдоки для Международного суда ООН.

Предварительная квалификация – статья 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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