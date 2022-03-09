Авиаудар по Песковке в Киевской области уничтожил 9 домов: есть жертвы и раненые

Вчера, 8 марта, в 21.30 российская авиация нанесла удар по поселку Песковка в Бучанском районе. В результате удара есть убитые и раненые.

Об этом сообщает полиция в Киевской области. Ужасными последствиями авиаудара по поселку Песковка стали одна жертва, двое ранены и 9 разрушенных домов.

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Враг сбросил бомбы прямо на жилые дома мирного населенного пункта.

В результате удара погибла 20-летняя девушка, два человека ранены, уничтожены 9 жилых домов,

– резюмировали в полиции.

Российские оккупанты беспощадно расстреливают мирное население Украины.

Фото уничтоженных домов в Песковке:

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