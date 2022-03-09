Про це повідомляє поліція Київської області. Жахливими наслідками авіаудару по селищу Пісківка стали одна жертва, двоє поранений та 9 зруйнованих осель.

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Ворог скинув бомби просто на житлові будинки мирного населеного пункту.

Внаслідок удару загинула 20-річна дівчина, двоє людей поранено, знищено 9 житлових будинків,

– резюмували у поліції.

Російські окупанти нещадно розстрілюють мирне населення України.

Фото знищених будинків у Пісківках:

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