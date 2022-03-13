Авиаудар по школе на Николаевщине: в ГСЧС назвали число жертв

Рашисты нанесли удар с воздуха по школе в селе Зеленый Гай под Николаевом днем 13 марта. К сожалению, без погибших и пострадавших не обошлось.

По данным спасателей, в результате авиаудара школа начала разрушаться. Потом там возник пожар. Площадь возгорания – 150 квадратных метров. Огонь уже погасили.

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Последствия авиадура по школе на Николаевщине.

Уже известно о двух погибших. Еще 2 человека пострадали. Но это лишь предварительные данные, так что число жертв и раненых может возрасти.

Добавим, в ликвидации последствий принимали участие 22 спасателя. Кроме того, были привлечены 4 единицы техники.

Результат предыдущего удара Кроме 9 погибших в Николаеве, ранения получили 13 человек, 7 из них – в реанимации

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