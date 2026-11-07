Сбросили авиабомбу на укрытие: ГУР установило россиян, причастных к ударам по школе в Комышувасе

В Комышувасе Запорожской области 2 ноября в результате российского авиаудара по гимназии погибли не менее 53 человека. Разведка выяснила, кто именно спланировал эту атаку и сбрасывал бомбы на людей.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, атаку на местную гимназию "Джерело" спланировал начальник группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр" российской армии полковник Федор Зубаков.

Разведка идентифицировала шестерых российских летчиков

Для совершения военного преступления захватчики задействовали четыре самолета Су-34 из состава тактической авиационной группы № 5 Специальной боевой группы резерва Генерального штаба ВС России.

К авианалету были привлечены экипажи из 11-го смешанного авиационного полка и 559-го бомбардировочного авиаполка 4-й армии ВВС и ПВО. Непосредственные сбросы бомб на поселок осуществляли капитаны Сергей Елисеев и Дмитрий Зверев, старшие лейтенанты Родион Плотников, Никита Игнатьев и Максим Соколенко, а также лейтенант Вадим Перекрест.

Личности членов экипажа еще одного вражеского самолета в настоящее время устанавливают специалисты.

По данным разведки, во время первого налета в 09:45 две управляемые бомбы врага попали в спортивный зал и хозяйственное здание учреждения. Через час российские военные сбросили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 непосредственно на подземное помещение школы, где функционировал пункт стойкости и где гражданские лица укрывались в убежище.

За каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, последует справедливое возмездие,

– подчеркнули в ГУР.

Поисково-спасательные работы на месте завалов продолжаются

В результате взрыва тяжелого боеприпаса перекрытия здания обрушились на людей. Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор, а из-за сильных разрушений значительную часть погибших пока не удалось идентифицировать. Специалисты взяли образцы ДНК у родственников пропавших без вести.

Напомним, оккупанты нанесли повторный удар тогда, когда экстренные службы начали расчищать завалы и спасать пострадавших. В тот момент под вражеским огнем погибли двое сотрудников ГСЧС – Денис Коноваленко и Алексей Сущевский, а также четверо сотрудников полиции.