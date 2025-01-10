Россия снизила интенсивность авиаударов по Украине на 70%: в Business Insider назвали причину

На линии фронта в Донецкой области снизилась интенсивность продвижения россиян. Кроме этого, наблюдается уменьшение российских атак планирующими бомбами.

В то же время это высокоточное оружие все еще представляет серьезную опасность для украинских военных и мирного населения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Почему Россия снизила интенсивность атак

В издании говорят, что количество авиаударов уменьшилось благодаря успешным атакам украинских беспилотников на российские авиабазы и склады боеприпасов летом и осенью. Там также упомянули об улучшении противовоздушной обороны Украины.

Отметим, что Россия с начала войны использует планирующие бомбы, оснащенные боекомплектами, которые превращают обычные боеприпасы в высокоточное оружие. Вследствие короткого времени полета их трудно перехватить. Кроме этого, они имеют малую радиолокационную видимость и непредсказуемые траектории.

Однако, по словам майора подразделения радиоэлектронной борьбы Украины Юрия, по сравнению с летом, количество атак сократилось на 70%. Он объясняет это серией ударов по российским базам и опасениями российских пилотов из-за появления в Украине истребителей F-16.

В то же время заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что удары по аэродромам России заставили государство-агрессора перемещать тактическую авиацию глубже в тыл. Вследствие этого уменьшилась частота вылета, а украинские силы имеют больше времени, чтобы обнаружить авиацию.

Стоит отметить, что Украина также успешно применяет радиоэлектронную борьбу, что снижает эффективность российских планирующих бомб. Эксперт Института изучения войны Джордж Баррос считает, что такие меры обусловливают замедление продвижения российских сухопутных войск.

В то же время Баррос добавляет, что для окончательного устранения угрозы ударов планирующими бомбами Украине необходимы дальнейшие поставки дальнобойного оружия от США и НАТО. Это позволит оказать давление на российские авиабазы и минимизировать угрозу с воздуха.