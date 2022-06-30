Два типа украинцев оправдывают авиаудары России

Нет никаких оправданий авиаударам России по Украине. Хоть по двору с пенсионерами, которые в домино играют, хоть по супермаркету, хоть по украинской военной базе.

Хоть по кирпичному заводу, хоть по бронетанковому, хоть по очереди за гуманитаркой, хоть по блокпосте теробороны. Это все одинаковые преступления.

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Осторожно!

Если вы слышите от граждан Украины противоположное, хоть какие-то намеки на сравнение допустимости авиаударов – перед вами или жертва "русского мира", или русскомерец.

Оба типа для вас опасны. Первый может навести на вас убийц сдуру, второй – по убеждениям.

Я предупредила. А вы делайте что хотите. Я выбрасываю всех таких людей из своей жизни.