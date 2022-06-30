Хоч по цегельному заводу, хоч по бронетанковому, хоч по черзі за гуманітаркою, хоч по блокпосту тероборони. Це все однакові злочини.

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Обережно!

Якщо ви чуєте від громадян України протилежне, хоч якісь натяки на порівняння припустимості авіаударів – перед вами або жертва "русского міра", або руськомірець.

Обидва типи для вас є небезпечними. Перший може навести на вас вбивць здуру, другий – з переконань.

Я попередила. А ви робіть, що хочете. Я викидаю всіх таких людей зі свого життя.