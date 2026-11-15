Над Таганрогом раздаются мощные взрывы: под атакой, вероятно, оказался стратегический авиазавод

В ночь на 15 ноября Ростовская область России подверглась массированным атакам беспилотников. В Таганроге под удар мог попасть район стратегического авиазавода имени Бериева, где модернизируют самолеты А-50.

"24 Канал" собрал самую важную информацию о атаке на Россию по состоянию на данный момент.

Что известно о вероятной атаке на авиазавод в Таганроге?

Как сообщило движение "АТЕШ", в нескольких городах Ростовской области прогремели многочисленные взрывы и была слышна стрельба дежурных расчетов противовоздушной обороны. Больше всего сообщений поступало непосредственно из Таганрога.

Взрывы, прогремевшие в Таганроге: смотрите видео

Телеграм-канал "Supernova+" сообщил, что беспилотники, вероятно, нацеливались на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. В городе фиксировали звуки пролета дронов и попытки российских военных сбить воздушные цели из стрелкового оружия и комплексов ПВО.

Местные жители активно делятся кадрами атаки: смотрите видео

Угроза для стратегического авиапредприятия

По данным партизанского движения "АТЕШ", агенты зафиксировали прилеты и взрывы непосредственно в районе производственных мощностей авиазавода. Это стратегическое оборонное предприятие занимается разработкой и сборкой самолетов-амфибий Бе-200, а также участвует в восстановлении и модернизации самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Внимание, нецензурная лексика! Вероятно, под атакой оказался авиазавод имени Бериева: смотрите видео

Местные власти отреагировали на атаку уже после первых взрывов. Как отметило издание ASTRA, в Таганроге срочно объявили сигнал опасности ударов БПЛА.

"Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!", – написала глава Таганрога Светлана Камбулова, призвав горожан немедленно укрыться в убежищах.

Таганрог под атакой: смотрите видео

Кроме того, по информации ASTRA, в российском Таганроге при атаке беспилотников, вероятно, одной из целей стала электроподстанция "Таганрог-10". Она обеспечивает электроэнергией город и промышленную зону, в частности, металлургическое предприятие "ТАГМЕТ".

Напомним, 13 ноября Силы обороны Украины провели атаку на важные объекты российской нефтяной инфраструктуры и военной авиации. В Самарской областинанесли удар по станции "Самара", где производят экспортную марку нефти Urals, в результате чего загорелись несколько резервуаров.

Также на аэродроме "Липецк-2" были повреждены ангар для специальной техники, резервуар с авиатопливом и командно-диспетчерский пункт.