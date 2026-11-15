Над Таганрогом лунають потужні вибухи: під атакою, ймовірно, опинився стратегічний авіазавод

24 Канал зібрав найголовніше про атаку на Росію станом на цей момент.

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Що відомо про ймовірну атаку на авіазавод у Таганрозі?

Як повідомив рух "АТЕШ", у кількох містах Ростовської області пролунали численні вибухи та було чутно стрілянину чергових розрахунків протиповітряної оборони. Найбільше повідомлень надходило безпосередньо з Таганрога.

Вибухи, які пролунали в Таганрозі: дивіться відео

Телеграм-канал "Supernova+" поінформував, що безпілотники ймовірно цілили по території Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва. У місті фіксували звуки прольоту дронів і спроби російських військових збити повітряні цілі зі стрілецької зброї та комплексів ППО.

Місцеві жителі активно діляться кадрами атаки: дивіться відео

Загроза для стратегічного авіапідприємства

За даними партизанського руху "АТЕШ", агенти зафіксували прильоти та вибухи безпосередньо в районі потужностей авіазаводу. Це стратегічне оборонне підприємство займається розробкою і складанням літаків-амфібій Бе-200, а також залучене до відновлення та модернізації літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.

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Обережно, нецензурна лексика! Ймовірно під атакою був авіазавод Берієва: дивіться відео

Місцева влада відреагувала на атаку вже після перших вибухів. Як зазначило видання ASTRA, у Таганрозі терміново оголошували сигнал небезпеки ударів БПЛА.

"Покиньте відкриті ділянки вулиць, зайдіть у приміщення, не підходьте до вікон!", – написала глава Таганрога Світлана Камбулова, закликавши містян негайно сховатися в укриттях.

Таганрог під атакою: дивіться відео

Нагадаємо, 13 листопада Сили оборони України атакували важливі об'єкти російської нафтової інфраструктури та військової авіації. У Самарській області уразили станцію "Самара", де формують експортну марку нафти Urals, унаслідок чого загорілися кілька резервуарів.

Також на аеродромі "Липецьк-2" пошкодили ангар для спеціальної техніки, резервуар з авіапальним і командно-диспетчерський пункт.