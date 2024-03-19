Реакция посольства Украины на этот фильм не заставила себя долго ждать. Там назвали ленту “журналистским эквивалентом чаши рвоты”, раскритиковав ее за распространение лжи, которая идет из Кремля, а также за расистские утверждения и пропагандистские нарративы.
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Реакция посольства
На австралийском телеканале ABC выпустили документальный фильм под названием "Украинская война: Другая сторона". Этот фильм вызвал острую реакцию из-за своего отражения войны с точки зрения оккупантов.
В посольстве Украины в Австралии фильм назвали "журналистским эквивалентом чаши рвоты". Он содержит откровенную ложь, расистские утверждения и пропагандистские нарративы, исходящие из Кремля.
Она (лента – 24 Канал), несомненно, повторяла и транслировала бесчисленную откровенную ложь, искажения истории, расистские утверждения и пропагандистские нарративы родом из Кремля. Учитывая то, что это вполне соответствовало интересам российского диктатора Путина,
– отметили в посольстве.
В сообщении также говорится, что в программе решали минимизировать и унизить представление о трагической гибели тысяч невинных украинцев – мужчин, женщин и детей, которые стали жертвами российских солдат во время незаконного и жестокого вторжения.
Посол Василий Мирошниченко требует встречи с руководством ABC и Four Korners.
Российская пропаганда: последние новости
В непризнанном Приднестровье 17 марта якобы "прилетело" по воинской части. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что атака дроном на воинскую часть в непризнанном Приднестровье – это российская провокация. Заявления российских пропагандистов также прокомментировали в Центре противодействия дезинформации. Отметили, что Россия осуществила провокацию в Приднестровье, атаковав воинскую часть дроном-камикадзе.
Российские пропагандисты активно распространяли фейки о якобы "сбитии" вертолета военной разведки Украины. У ГУР ответили на эти заявления и показало кадры на которых видно, что все борта находятся в отличном состоянии.
Ранее россияне также заявляли, что убили большое количество украинских военных с помощью "вакуумной бомбы". Впрочем, Юсов, опроверг российские заявления о значительных потерях украинских военных с помощью нанесения удара "вакуумной бомбой". По его словам, информация, обнародованная российскими СМИ, является "абсолютной чушью и пропагандой".