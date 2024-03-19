Реакция посольства Украины на этот фильм не заставила себя долго ждать. Там назвали ленту “журналистским эквивалентом чаши рвоты”, раскритиковав ее за распространение лжи, которая идет из Кремля, а также за расистские утверждения и пропагандистские нарративы.

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Реакция посольства

На австралийском телеканале ABC выпустили документальный фильм под названием "Украинская война: Другая сторона". Этот фильм вызвал острую реакцию из-за своего отражения войны с точки зрения оккупантов.

В посольстве Украины в Австралии фильм назвали "журналистским эквивалентом чаши рвоты". Он содержит откровенную ложь, расистские утверждения и пропагандистские нарративы, исходящие из Кремля.

Она (лента – 24 Канал), несомненно, повторяла и транслировала бесчисленную откровенную ложь, искажения истории, расистские утверждения и пропагандистские нарративы родом из Кремля. Учитывая то, что это вполне соответствовало интересам российского диктатора Путина,

– отметили в посольстве.

В сообщении также говорится, что в программе решали минимизировать и унизить представление о трагической гибели тысяч невинных украинцев – мужчин, женщин и детей, которые стали жертвами российских солдат во время незаконного и жестокого вторжения.

Обратите внимание! Это вторжение было решительно осуждено Австралией и большинством стран через резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2022 года.

Посол Василий Мирошниченко требует встречи с руководством ABC и Four Korners.

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