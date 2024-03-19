Реакція посольства України на цей фільм не змусила на себе довго чекати. Там назвали стрічку "журналістським еквівалентом чаші блювотиння", розкритикувавши її за поширення брехні, яка йду з Кремля, а також за расистські твердження та пропагандистські наративи.

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Реакція посольства

На австралійському телеканалі ABC випустили документальний фільм під назвою "Українська війна: Інша сторона". Цей фільм викликав гостру реакцію через своє відображення війни з погляду окупантів.

У посольстві України в Австралії фільм назвали "журналістським еквівалентом чаші блювотиння". Він містить відверту брехню, расистські твердження та пропагандистські наративи, що виходять з Кремля.

Вона (стрічка – 24 Канал), поза сумнівом, повторювала і транслювала незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські наративи родом з Кремля. Враховуючи те, що це цілком відповідало інтересам російського диктатора Путіна,

– зазначили у посольстві.

У повідомленні також мовиться, що у програмі вирішували мінімізувати та принизити уявлення про трагічну загибель тисяч невинних українців – чоловіків, жінок і дітей, які стали жертвами російських солдатів під час незаконного та жорстокого вторгнення.

Зверніть увагу! Це вторгнення було рішуче засуджене Австралією та більшістю країн через резолюцію Генеральної Асамблеї ООН у березні 2022 року.

Посол Василь Мірошниченко вимагає зустрічі з керівництвом ABC та Four Korners.

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