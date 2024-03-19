Реакція посольства України на цей фільм не змусила на себе довго чекати. Там назвали стрічку "журналістським еквівалентом чаші блювотиння", розкритикувавши її за поширення брехні, яка йду з Кремля, а також за расистські твердження та пропагандистські наративи.
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Реакція посольства
На австралійському телеканалі ABC випустили документальний фільм під назвою "Українська війна: Інша сторона". Цей фільм викликав гостру реакцію через своє відображення війни з погляду окупантів.
У посольстві України в Австралії фільм назвали "журналістським еквівалентом чаші блювотиння". Він містить відверту брехню, расистські твердження та пропагандистські наративи, що виходять з Кремля.
Вона (стрічка – 24 Канал), поза сумнівом, повторювала і транслювала незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські наративи родом з Кремля. Враховуючи те, що це цілком відповідало інтересам російського диктатора Путіна,
– зазначили у посольстві.
У повідомленні також мовиться, що у програмі вирішували мінімізувати та принизити уявлення про трагічну загибель тисяч невинних українців – чоловіків, жінок і дітей, які стали жертвами російських солдатів під час незаконного та жорстокого вторгнення.
Посол Василь Мірошниченко вимагає зустрічі з керівництвом ABC та Four Korners.
Російська пропаганда: останні новини
У невизнаному Придністров'ї 17 березня нібито "прилетіло" по військовій частині. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що атака дроном на військову частину у невизнаному Придністров'ї – це російська провокація. Заяви російських пропагандистів також прокоментували в Центрі протидії дезінформації. Наголосили, що Росія здійснила провокацію у Придністров'ї, атакувавши військову частину дроном-камікадзе.
Російські пропагандисти активно поширювали фейки про начебто "збиття" гелікоптера воєнної розвідки України. У ГУР відповіли на ці заяви та показало кадри на яких видно, що всі борти перебувають у чудовому стані.
Раніше росіяни також заявляли, що вбили велику кількість українських військових за допомогою "вакуумної бомби". Втім, Юсов, спростував російські заяви про значні втрати українських військових внаслідок завдання удару "вакуумною бомбою". За його словами, інформація, оприлюднена російськими ЗМІ, є "абсолютною нісенітницею та пропагандою".