Австралия начала эвакуацию своих дипломатов из Киева

24 января 2022 , 13:05
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Источник:

The Sydney Morning Herald

Австралия начала эвакуацию своих дипломатов из посольства в Киеве. Причиной стало скопление войск России вблизи границ нашего государства.

Австралийское правительство около 09:15 утра 24 января обратилось к своим гражданам с призывом "немедленно выехать" с территории Украины. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

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Консульские услуги и наша способность предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены,
 – отметили чиновники.

В то же время подчеркнули, что австралийцы, решившие остаться в Украине, должны:

  • пересмотреть свои планы личной безопасности;
  • быть готовым укрыться на месте, если потребуется;
  • поддерживать повышенную осведомленность в сфере безопасности;
  • зарегистрироваться в Департаменте иностранных дел и торговли.
Обратите внимание! В Украине, по не подтвержденным данным, проживают около 1 400 австралийцев.

Эвакуация дипломатов из Украины: что известно

  • Государственный департамент США призвал эвакуировать своих дипломатов из Украины. Работники дипучреждений могут выехать из страны по желанию, их семьи – обязательно.
  • В украинском Министерстве иностранных дел такое решение назвали поспешным.
  • Кроме Соединенных Штатов, эвакуацию дипломатов начала и Великобритания. Там отмечают, что ситуация в Украине пока спокойная, поэтому консульства продолжат свою работу.

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Автор: Олег Васьків