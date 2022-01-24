Австралия начала эвакуацию своих дипломатов из Киева
24 января 2022 , 13:05Читати новину українською
Источник:The Sydney Morning Herald
Австралия начала эвакуацию своих дипломатов из посольства в Киеве. Причиной стало скопление войск России вблизи границ нашего государства.
Австралийское правительство около 09:15 утра 24 января обратилось к своим гражданам с призывом "немедленно выехать" с территории Украины. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
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Консульские услуги и наша способность предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены,
– отметили чиновники.
В то же время подчеркнули, что австралийцы, решившие остаться в Украине, должны:
- пересмотреть свои планы личной безопасности;
- быть готовым укрыться на месте, если потребуется;
- поддерживать повышенную осведомленность в сфере безопасности;
- зарегистрироваться в Департаменте иностранных дел и торговли.
Эвакуация дипломатов из Украины: что известно
- Государственный департамент США призвал эвакуировать своих дипломатов из Украины. Работники дипучреждений могут выехать из страны по желанию, их семьи – обязательно.
- В украинском Министерстве иностранных дел такое решение назвали поспешным.
- Кроме Соединенных Штатов, эвакуацию дипломатов начала и Великобритания. Там отмечают, что ситуация в Украине пока спокойная, поэтому консульства продолжат свою работу.