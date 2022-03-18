Австралия и Новая Зеландия ввели новые мощные санкции против России

Более 80% банковских активов России сейчас под санкциями Австралии – страна расширила ограничительный перечень на 11 российских банков. А Новая Зеландия ввела персональные санкции против Владимира Путина и его приспешников.

Также австралийцы ввели ограничения против нескольких влиятельных российских олигархов, таких как Олег Дерипаска. А новозеландцы – против 19 финансовых российских организаций и промышленных предприятий.

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Россия получила еще одну порцию санкций – от Австралии и Новой Зеландии

Австралия: под санкциями – 80% банковских активов России

Новые санкции против российских банков (речь об 11 финансовых и государственных учреждениях) и олигархов ввела Австралия. Теперь под австралийскими ограничениями 80% всех банковских активов России.

Большинство банковских активов страны сейчас подпадают под наши санкции, а также все организации, обслуживающие суверенный долг России,

– заявила глава МИД Австралии Марис Пейн.

Новый список, что важно, содержит:

Российский фонд государственного благосостояния.

Министерство финансов России.

Относительно лиц, "имеющих экономическое и стратегическое значение для России", и поддерживающих режим Путина: к 41 олигарху и их родственникам добавлены 2 миллиардера, имеющих бизнес-интересы в Австралии – Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Новая Зеландия: запрет на въезд и другие персональные санкции против Путина и его приспешников

Новозеландские новые санкции против России, введенные вместе с австралийскими, нацелены на Владимира Путина и 12 членов его совета безопасности (включая Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу).

Под ограничения попали и 19 организаций, среди которых банк ПСБ ("Промсвязьбанк", входит в десятку крупнейших российских финучреждений) и производитель полупроводников "Интеграл".

среди которых банк ПСБ ("Промсвязьбанк", входит в десятку крупнейших российских финучреждений) и производитель полупроводников "Интеграл". Также любым кораблям или самолетам, причастным к людям или организациям из списка, теперь запрещено заходить на территорию Новой Зеландии. А новозеландцы не имеют права на бизнес с кем-либо из указанного списка.

причастным к людям или организациям из списка, теперь запрещено заходить на территорию Новой Зеландии. А новозеландцы не имеют права на бизнес с кем-либо из указанного списка. Значительно расширила страна и список тех, кому запрещен въезд в Новую Зеландию. Теперь там есть и депутаты Думы, голосовавшие за признание "независимости" псевдореспублик.

Однако российский олигарх Александр Абрамов (крупный акционер российского сталелитейного гиганта Evraz), у которого много бизнеса в Новой Зеландии, в список не попал.

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