Австралия решила полностью отказаться от российских нефти и газа после выступления Зеленского
31 марта 2022 , 15:19Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак в телеграме
Президент Владимир Зеленский выступил 31 марта перед парламентом Австралии. После обращения страна решила отказаться от нефти и газа из России.
Также Австралия вводит ограничения и на другие товары. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Австралия после выступления Владимира Зеленского в парламенте этой страны вводит пошлину 35% на все товары и отказывается от российских нефти и газа,
– объяснил Ермак.
По его словам, это еще одно так называемое нефтяное эмбарго, которое обрушит российскую экономику. Ермак заверил, что работа в этом направлении идет.
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