Австралия страдает от самой тяжелой жары за всю историю

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбул заявил, что страна переживает очень тяжелую засуху. Для того, чтобы бороться с жарой правительство разработало ряд мер для помощи фермерам.

Об этом сообщает служба ВВС.

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Отмечается, что в новом пакете предусматривается выделение дополнительных 140 миллионов долларов для единовременных выплат фермерам, а также для поддержания психического здоровья.

Общая сумма для финансирования этого направления составляет 576 миллионов долларов.

Несмотря на то, что в Австралии сейчас зима, страна переживает самую большую засуху за всю историю.

Отмечается, что 99 процентов территории штата Новый Южный Уэльс сильно страдает от засухи.

Мы признаем, что сейчас мы край засух и ливней. Климат стал очень нестабильным и непрогнозируемым, однако австралийские фермеры выносливые. Они подготовились к засухе, они хорошие менеджеры, но это действительно имеет разрушительную силу,

– отметил премьер после объявления дополнительного финансирования.

Напомним, что в США в штате Калифорния уже несколько дней продолжаются массовые пожары. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение предоставить Калифорнии федеральную помощь в связи с пожарами.