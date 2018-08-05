Австралія потерпає від найважчої спеки за всю історію

Прем'єр міністр Австралії Малкольм Тернбул заявив, що країна переживає дуже важку посуху. Для того, щоб боротися зі спекою уряд розробив ряд заходів для допомоги фермерам.

Про це повідомляє служба ВВС.

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Зазначається, що у новому пакеті передбачається виділення додаткових 140 мільйонів доларів для одноразових виплат фермерам, а також для підтримки психічного здоров'я.

Загальна сума для фінансування цього напрямку складає 576 мільйонів доларів.

Не зважаючи на те, що у Австралії зараз зима, країна переживає найбільшу посуху за всю історію.

Зазначається, що 99 відсотків території штату Новий Південний Уельс сильно потерпає від засухи.

Ми визнаємо, що зараз ми край посух та злив. Клімат став дуже нестабільним та непрогнозованим, проте австралійські фермери є витривалими. Вони підготувалися до посухи, вони хороші менеджери, але це дійсно має руйнівну силу,

– наголосив прем'єр після оголошення додаткового фінансування.

Нагадаємо, що в США у штаті Каліфорнія вже протягом кількох днів тривають масові пожежі. Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження надати Каліфорнії федеральну допомогу у зв'язку з пожежами.