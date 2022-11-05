Доброволец из Австралии отдал свою жизнь за Украину: что известно о погибшем

Обороняться от захватчиков помогают Украине военные со всего мира. К сожалению, во время боевых действий погиб Тревор Кьелдал, доброволец из Австралии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT). Так, офис министра иностранных дел Пенни Вонга уточнил, что доброволец был из Брисбена.

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Что известно о Треворе Кьелдале

Власти страны не предоставили дополнительных комментариев и подробностей о погибшем. Представитель МИД попросил пытливых уважать частную жизнь его родных в трудное время и выразил свои глубокие соболезнования. Известно лишь, что официальные лица Австралии оказали консульскую помощь семье мужчины.

Мои соболезнования семье этого человека и его друзьям. Его смерть – трагическая новость,

– заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Также гибель добровольца подтвердили и его родные, заявившие, что Тревор был драгоценным членом семьи. Они же поблагодарили МИД Австралии за то, что тело мужчины вернули на Родину.

Призывают не ездить в Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз также подчеркнул, что способность МИД страны оказывать консульскую помощь своим гражданам в Украине крайне ограничена. Все, конечно, из-за неспровоцированного вторжения России.

Напоминаю людям, чтобы они не ездили в Украину. Это опасное место,

– подчеркнул премьер-министр Австралии.

Добровольцы, погибшие за Украину