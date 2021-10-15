Австралийский штат вновь разрешит въезд вакцинированным от COVID-19 туристам

Самый густонаселенный штат Австралии вновь откроют для въезда полностью вакцинированных путешественников. Длительный запрет пересечения границы в связи с карантинными мерами против COVID-19 отменят.

Премьер штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт заявил, что туристы, которые получили 2 дозы вакцины против коронавируса, смогут не проходить 14-дневный карантин в отеле. Не будет необходимости и в домашнем карантине, поэтому австралийцы и гости страны свободно будут путешествовать по штату.

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Таким образом в Сидней пытаются вернуть людей и восстановить полноценную работу бизнеса. Противоэпидемические меры держали страну в изоляции более 18 месяцев, с начала пандемии COVID-19.

Ограничения отменили для вакцинированных

Ослабить карантин позволил высокий уровень вакцинации в Австралии – более 80% взрослого населения штата сделали по 2 прививки. Местные власти ожидают открытия границ с середины ноября 2021 года.

В то же время путешественники должны будут подтвердить, что сделали все необходимые прививки сертифицированной вакциной. Перед посадкой на рейс до Сиднея они также вынуждены будут получить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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Невакцинированные люди будут иметь квоту на посещение штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Через границу будут пропускать только 210 таких лиц в неделю при условии прохождения 14-дневного карантина в гостинице.

С понедельника, 18 октября, в штате также планируют отменить дополнительные ограничения и меры социального дистанцирования. Соседний к Новому Южному Уэльсу штат Виктория планирует также открыть границу для полностью вакцинированных жителей с 19 октября.

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