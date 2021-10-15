Прем'єр штату Новий Південний Уельс Домінік Перротт заявив, що туристи, які отримали 2 дози вакцини проти коронавірусу, зможуть не проходити 14-денний карантин у готелі. Не буде потреби і в домашньому карантині, відтак австралійці та гості країни вільно подорожуватимуть штатом.

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У такий спосіб до Сіднею намагаються повернути людей та відновити повноцінну роботу бізнесу. Протиепідемічні заходи тримали країну в ізоляції понад 18 місяців, від початку пандемії COVID-19.

Обмеження скасували для вакцинованих

Послабити карантин дозволив високий рівень вакцинації в Австралії – понад 80% дорослого населення штату зробили по 2 щеплення. Місцева влада очікує на відкриття кордонів із середини листопада 2021 року.

Водночас мандрівники муситимуть підтвердити, що зробили усі необхідні щеплення сертифікованою вакциною. Перед посадкою на рейс до Сіднея вони також змушені будуть отримати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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Невакциновані люди матимуть квоту на відвідини штату Новий Південний Уельс в Австралії. Через кордон пропускатимуть лише 210 таких осіб на тиждень за умови проходження 14-денного карантину в готелі.

Від понеділка, 18 жовтня, у штаті також планують скасувати додаткові обмеження та заходи соціального дистанціювання. Сусідній до Нового Південного Уельсу штат Вікторія планує також відкрити кордон для повністю вакцинованих жителів з 19 жовтня.

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