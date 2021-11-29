В Австрии возобновились переговоры СВПД по ядерной программе Ирана

В Вене начались переговоры между странами, которые подписывали соглашение по ядерной программе Ирана. Участники СВПД встретились во дворце Кобург.

Общение проходит на уровне политических директоров под председательством координатора ЕС Энрике Мора. Это первое заседание за последние 5 месяцев после избрания нового иранского президента.

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Однако обозреватели не ожидают какого-то прорыва от переговоров в австрийской столице. По их мнению, важен сам факт возобновления переговоров по ядерной сделке после длительного перерыва.

Иран просит отменить санкции

Перед встречей Иран заявил, что необходимо сосредоточить внимание на отмене санкций США в отношении Тегерана, добавив, что "окно возможностей по ядерной сделке не будет оставаться открытым вечно".

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки официально не участвуют в заседаниях комиссии по вопросам Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной сделки после того, как вышли оттуда в 2018 году.

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мелли подчеркнул, что они будут вынуждены оказывать давление на Иран, если он будет затягивать переговоры в Вене, ускоряя одновременно воплощение своей ядерной программы.

Что известно о СВПД: коротко

В 2015 году Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали Совместный всеобъемлющий план действий, в котором шла речь об отмене санкций в отношении Ирана.

Со своей стороны Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере. В 2018 году из СВПД вышли Соединенные Штаты Америки и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана.

За год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.

Накануне представители Китая, России и Ирана провели трехсторонние неформальные консультации с целью лучшего понимания обновленной переговорной позиции Тегерана".