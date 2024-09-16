Группа украинских детей не может вернуться из Австрии из-за наводнения: в МИД прокомментировали
Источник:МИД Украины
В Австрии из-за непогоды и наводнения группа украинских детей застряла и не может вернуться домой. Сейчас ситуация находится на контроле посольства Украины в Австрии.
Об этом в комментарии заявила консульский представитель Министерства иностранных дел Украины Виктория Ши. В целом сильные наводнения накрыли страны Центральной Европы, что также привело к приостановке или отмене определенных поездных рейсов в и из Украины.
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Что рассказали в МИД Украины о ситуации с группой детей в Австрии
Виктория Ши отметила, что украинский и австрийский консулы поддерживают контакт с двумя сопровождающими лицами, руководителями группы 27 детей. Украинские дипломаты также обеспечили питание для детей и их расселение в отель.
Посольства Украины в Австрии и Венгрии в координации между собой прорабатывают варианты возвращения детей в Украину,
– сказала консульская представительница МИД.
Представительница министерства также подчеркнула, что в МИД гордятся нашими победителями всеукраинских и международных олимпиад по физике, астрономии и химии, поэтому приложат все усилия, чтобы несмотря на непогоду дети смогли безопасно вернуться из Австрии в Украину.
Впоследствии посол Украины в Австрии Василий Химинец в своем фейсбуке написал, что уже 17 сентября украинская группа сможет выехать на родину.
"Есть договоренность Посольства с перевозчиком предусмотреть для членов делегации необходимое количество мест в автобусе. Искренне благодарен президенту австрийской организации Ukrainehilfe Cornelius Granig, который откликнулся на обращение посольства и покрыл стоимость билетов для членов группы", – написал дипломат.
Украинский посол также выразил надежду, что на этот раз непогода не помешает возвращению детей домой.