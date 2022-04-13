Австрия, Германия и Венгрия против эмбарго на российский газ

Сейчас в Евросоюзе активно обсуждается эмбарго на российские энергоносители. Однако Австрия, Германия и Венгрия выступают против эмбарго на газ.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он считает, что наложить эмбарго на российский газ сейчас просто невозможно.

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Как это объясняет Нехаммер

Карл Нехаммер говорит, что эмбарго на российский газ навредит Евросоюзу больше, чем России, поэтому Австрия, а также Германия и Венгрия выступают против этого.

Австрия не одинока с этим аргументом против газового эмбарго. Но с другой стороны, Австрия крепко стоит на фоне других стран-членов ЕС с санкциями против России, но санкции должны нанести ущерб России больше, чем Европейскому Союзу,

– заявил Нехаммер.

Напомним, что 10 апреля Карл Нехаммер был с визитом в Киеве и даже посетил Бучу – город-свидетель зверств оккупантов. После этого он уехал в Москву на встречу с Путиным, которая состоялась вчера, 12 апреля.

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