Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана: канцлер назвал причину
Источник:La Stampa
Австрия не собирается принимать ни одного беженца из Афганистана. Несмотря на то, что в государстве живет четвертая по величине афганская община в мире.
Об этом заявил канцлер Австрии Курц. По его словам, интеграция афганцев очень трудная, поэтому государство занимает реалистичную позицию.
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"Мы не примем ни одного беженца, пока я у власти. Всем понятно, что политика беженцев 2015 года не может быть решением ни для Кабула, ни для Европейского Союза", – подчеркнул он.
Наша позиция реалистична – интеграция афганцев очень сложная и требует много энергии, которую мы не можем себе позволить,
– сказал Курц.
Такое решение, якобы, приняли в государстве из-за низкого уровня образования афганцев и разногласия в ценностях. Кроме того, он считает, что более половины молодых афганцев, живущих в Австрии, поддерживают проявление насилия, если их религию задеть.
Австрия поддерживает соседние с Афганистаном страны
В то же время как отметил Курц, Австрия поддерживает соседние с Афганистаном страны, в частности финансово. Государство выделяет им 20 миллионов евро для того, чтобы помочь и защитить афганцев.Справка. За последние годы в Австрию прибыли более 44 тысяч афганцев.
Страны принимают беженцев из Афганистана
- В Европарламенте заявили, что ни одна страна Евросоюза не согласилась массово принимать беженцев из Афганистана.
- В конце августа Канада сообщила, что примет к 5 тысяч афганских беженцев, которых эвакуировали США.
- На территории Афганистана до сих пор находятся более 100 украинцев.
- Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что страна не будет принимать афганцев.
- О таком же решение заявили ЮАР, Венгрия и Польша.