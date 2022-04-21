Австрия отказалась от импорта российской нефти

Австрия прекратила импорт российской нефти после того, как Россия вторглась с войной в Украину. Австрии удалось заменить российскую нефть другими ресурсами на рынке.

Казахстан – основной поставщик нефти в Австрию

Австрии относительно легко удалось отказаться от нефти из России, поскольку основным поставщиком этого ресурса является Казахстан.

Стоит внимания Экспорт российской нефти сократился на 25% только за неделю.

Согласно данным Статистического управления Австрии и Ассоциации нефтяной промышленности, импорт российской нефти составил около 7,8%.

Закупка нефти у России всегда была очень маленькой, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка,

– сказал представитель нефтегазовой компании OMV.

При этом доля импорта нефти из Казахстана составляет 38,9%. Казахстан уже много лет является основным поставщиком нефти в Австрию.

Доля импорта нефти из Ливии и Ирака составляет 22,1% и 20,7% соответственно.

Украинские и международные эксперты отслеживают пути транспортировки российской нефти. России удалось обойти ограничения благодаря Казахстану.

Группа экспертов обнаружила поставки казахской нефти, содержащие часть тайно загруженной российской нефти.

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