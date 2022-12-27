Австрия поддержала вступление Украины в ЕС, но назвала условие

Министерша по делам Европы правительства Австрии Каролине Эдтштадле поделилась своими впечатлениями от визита в Киев. Она поражена волей украинцев.

Украина может стать полноправным членом Европейского союза, но, если она будет выполнять реформы. Об этом подчеркнула Каролине Эдтштадле.

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"Украина демонстрирует невероятные амбиции и волю идти в ЕС"

Она вспомнила свой визит в Киев в конце ноября. Эдтштадле отметила, что в настоящее время Украина демонстрирует невероятную свободу, чтобы в будущем стать членом Европейского союза.

Я была поражена, когда посетила Киев в конце ноября, насколько сильна их воля показать, что они занимаются реформами – даже несмотря на то, что эта все еще находятся в состоянии войны,

- сказала Эдтштадле.

Министр также подчеркнула, что стране Европейского союза будут и в дальнейшем поддерживать Украину в ее стремлении освободить свои земли от российских захватчиков.

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