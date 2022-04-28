Австрия вернула своих дипломатов в Киев

Австрия решила вернуть своих дипломатов на работу в Киев. Такое решение было одобрено, чтобы показать поддержку государством Украины.

В министерстве иностранных дел Австрии отметили, что дипломаты вернулись в столицу Украины еще на прошлой неделе. Когда именно – неизвестно.

Посольство США готовится к возвращению в Киев

Мы единственные из народа Украины, который стал жертвой беспрецедентной военной агрессии со стороны России. Как важный знак нашей непреклонной солидарности с Украиной члены нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе. Спасибо сотрудникам за усилия и преданность,

– говорится в сообщении.

Посольства стран возвращаются в Киев

Еще перед началом войны страны начали высылать своих дипломатов из Киева. Некоторые ведомства переехали во Львов.

После того как Вооруженные Силы Украины прогнали российских военных из нашей столицы, дипломатов вернули на работу.

Так, в Киеве снова заработали посольства Франции, Италии, Турции, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и других стран.

На тему смотрите видео о том, что Австрия выступила против вступления Украины в ЕС: