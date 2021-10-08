Австрия вошла в политический кризис: отставки канцлера Курца требуют партнеры по коалиции

В Австрии набирает обороты политический кризис из-за коррупционного дела в отношении канцлера Себастьяна Курца. Сейчас его партнеры по коалиции требуют сменить главу правительства.

Партия "Зеленых" является младшим партнером по коалиции с партией Себастьяна Курца. Она провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые уже призвали канцлера уйти в отставку, а также планируют подать вотум недоверия на специальной сессии парламента.

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В Австрии требуют нового премьер-министра

Однако для успеха соответствующего решения необходимо, чтобы "Зеленые" его поддержали. 8 октября руководство партии "Зеленых" объявило, что не хочет продолжать союз с канцлером Себастьяном Курцом.

В то же время – требуют от его Австрийской народной партии предложить другую "безупречную кандидатуру" на должность премьер-министра.

На 12 октября запланировали специальное заседание парламента, посвященное расследованиям против Курца и обыскам в канцелярии и штаб-квартире его партии. Обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире консервативной Австрийской народной партии провела прокуратура.

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Дело в отношении Курца: главное