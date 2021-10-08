Партія "Зелених" є молодшим партнером по коаліції з партією Себастьяна Курца. Вона провела переговори з трьома опозиційними партіями, які вже закликали канцлера піти у відставку, а також планують подати вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту.
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Однак для успіху відповідного рішення необхідно, щоб "Зелені" його підтримали. 8 жовтня керівництво партії "Зелених" оголосило, що не хоче продовжувати союз із канцлером Себастьяном Курцем.
Натомість – вимагають від його Австрійської народної партії запропонувати іншу "бездоганну кандидатуру" на посаду прем'єр-міністра.
На 12 жовтня запланували спеціальне засідання парламенту, присвячене розслідуванням проти Курца та обшукам у канцелярії і штаб-квартирі його партії. Обшуки в канцелярії Курца та в штаб-квартирі консервативної Австрійської народної партії провела прокуратура.
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Справа щодо Курца: головне
- У квітні 2021 року правоохоронні органи Австрії розпочали розслідування щодо корупції, в якій фігурують чиновники і найближчі соратники канцлера Себастьяна Курца.
- Оточення Курца підозрюють у незаконному впливі на ЗМІ. За версією слідства, представники влади замовляли "проплачені" опитування і матеріали, а частину виплат нібито здійснили через міністерство фінансів.
- Канцлера підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету.