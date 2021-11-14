Австрия вводит локдаун для невакцинированных от COVID-19
14 ноября 2021 , 16:12Читати новину українською
Источник:DW
Австрия с 15 ноября вводит локдаун для невакцинированных граждан. О соответствующем решении сообщил канцлер Александр Шалленберг.
По словам политика, в стране необходимо повысить уровень вакцинации. Канцлер подчеркнул, что невакцинированным разрешат выходить из дома с определенной целью.
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В частности, чтобы купить продукты, сходить на работу или посетить врачей.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Австрия 8 ноября усилила карантин. Ограничения тогда касались также невакцинированных.
В частности, людям, которые не прививались от COVID-19, запретили посещать:
- рестораны;
- спортивные мероприятия;
- отели;
- парикмахерские.
Пункт вакцинации открыли в венском борделе
- Австрия решила креативно привлечь внимание к вакцинации. В частности, пункт вакцинации открыли в венском борделе Funpalast. Менеджер борделя Питер Ласкарис заявил, что прививки нужно делать в "турборежиме".
- Первые вакцинированные получили бонусы: им вручили сертификаты на бесплатное посещение сауны.
- По данным СМИ, бордель продолжает работать во время проведения прививок.