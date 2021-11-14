Австрия вводит локдаун для невакцинированных от COVID-19

Австрия с 15 ноября вводит локдаун для невакцинированных граждан. О соответствующем решении сообщил канцлер Александр Шалленберг.

По словам политика, в стране необходимо повысить уровень вакцинации. Канцлер подчеркнул, что невакцинированным разрешат выходить из дома с определенной целью.

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В частности, чтобы купить продукты, сходить на работу или посетить врачей.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Австрия 8 ноября усилила карантин. Ограничения тогда касались также невакцинированных.

В частности, людям, которые не прививались от COVID-19, запретили посещать:

рестораны;

спортивные мероприятия;

отели;

парикмахерские.

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