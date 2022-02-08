Австрия выделит Украине 2,5 миллиона евро: деньги пойдут на Донбасс

В Австрии заявили, что выделят Украине 2,5 миллиона евро гуманитарной немедленной помощи. Эти деньги, в частности, пойдут на нужды неправительственных организаций на Донбассе.

Соответствующее заявление министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, сообщает 24 канал, сделал во время пресс-конференции в Луганской области.

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Австрия предоставит Украине денежную помощь

Шалленберг рассказал, что австрийское правительство предоставило украинской стороне уже более 14 миллионов евро помощи. Однако на этом там не планируют останавливаться.

Я могу объявить, что правительство Австрии предоставит через несколько дней еще 2,5 миллиона евро гуманитарной немедленной помощи,

– отметил министр.

Он уточнил, что эти деньги будут направлены на нужды Международного Комитета Красного Креста и неправительственных организаций, работающих на Донбассе.

Визит глав европейских МИД в Украину: что известно

В Украине с общим визитом находятся главы министерств иностранных дел Австрии – Александр Шалленберг, Чехии – Ян Липавский, Словакии – Иван Корчок.

Главы иностранных ведомств прибыли на украинскую землю 7 февраля и останутся на ней до 9 февраля.

Они посетили прифронтовую зону. Там министры встретились с украинскими военными. Им с вертолета показали территорию вдоль линии соприкосновения.

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