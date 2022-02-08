Відповідну заяву міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, повідомляє 24 канал, зробив під час пресконференції на Луганщині.

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Австрія надасть Україні грошову допомогу

Шалленберг розповів, що австрійський уряд надав українській стороні вже понад 14 мільйонів євро допомоги. Однак на цьому там не планують зупинятися.

Я можу оголосити, що уряд Австрії надасть через кілька днів ще 2,5 мільйона євро гуманітарної негайної допомоги,

– зазначив міністр.

Він уточнив, що ці гроші спрямують на потреби Міжнародного Комітету Червоного Хреста і неурядових організацій, які працюють на Донбасі.

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В Україні зі спільним візитом перебувають очільники міністерств закордонних справ Австрії – Александр Шалленберг, Чехії – Ян Ліпавський, Словаччини – Іван Корчок.

Глави закордонних відомств прибули на українську землю 7 лютого та залишаться на ній до 9 лютого.

Вони відвідали прифронтову зону. Там міністри зустрілися з українськими військовими. Їм з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.

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