Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Австрия приняла решение выслать четырех российских дипломатов из-за подозрений в шпионской деятельности. Трое из них были идентифицированы в секретном списке спецслужб, а четвертый работал при ОБСЕ.

О решении австрийских властей сообщает Profil. Министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер решила действовать решительно после того, как австрийские службы провели проверку в отношении лиц из секретного списка.

Как разоблачили предполагаемых агентов Кремля

Еще в середине августа Министерство обороны Австрии направило электронное письмо сотрудникам Федеральных вооруженных сил с предупреждением об опасности контактов с вероятными агентами Кремля. К обращению был приложен секретный список из 21 имени и фотографий лиц, привлекших внимание австрийских спецслужб.

Изначально эта информация поступила из утечки данных, которую опубликовали российские СМИ. Проведенные австрийскими органами проверки подтвердили подозрения в отношении нескольких лиц из этого списка.

В результате страну будут вынуждены покинуть трое фигурантов указанного списка. Четвертый российский дипломат, подлежащий высылке, был аккредитован при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как пишет издание, для Москвы Вена – это гораздо больше, чем просто очередное дипломатическое представительство. Австрийская столица является одним из важнейших центров международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК. Перехват коммуникаций из этого места позволяет получать информацию, выходящую далеко за пределы Австрии.

Напомним, что весной страна уже выслала трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, связанных с использованием спутниковых антенн для перехвата связи.