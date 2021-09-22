Авто было под номерами "прикрытия": новые детали покушения на Шефира

Автомобиль Сергея Шефира, который обстреляли под Киевом 22 сентября, имел номера "прикрытия". Кроме того, машина не была бронирована.

Машина имела номера АА 9863 РИ. Также на авто Шефира использовались и другие номера АА 3642 ТЕ. Их тоже нет в базе Министерства внутренних дел. Об этом СМИ пишут, ссылаясь на источник в полиции.

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Авто Шефира / Фото Obozrevatel

Что известно об обстреле авто Шефира

Машину, в которой ехал Шефир, обстреляли возле села Лиски, что под Киевом. В авто помощника президента выпустили автоматную очередь – более 10 пуль.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что говорил с Шефиром после нападения. Он жив и здоров. Однако ранили водителя, его пришлось госпитализировать. Кроме того, Арахамия рассказал о засаде со стороны леса.

Кстати, в офисе Президента связывают нападение с деолигархизацией. Полиция огласила план "Сирена". Нападавших ищут. Прокуратура завела уголовное дело о покушении на жизнь.

На Киевщине обстреляли авто Шефира, смотрите видео: