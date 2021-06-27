Авто протаранило ворота посольства России в Беларуси: водитель был под наркотиками – видео
Источник:УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В столице Беларуси Минске неизвестный на легковушке протаранил ворота посольства России и проник на российскую территорию. После мужчина убежал, но правоохранителям его все же удалось задержать.
Предварительно, злоумышленник находился под наркотиками. Инцидент произошел на улице Нововиленской вечером 26 июня.
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Автомобиль, протаранивший ворота посольства РФ в Минске / Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Что об инциденте говорят белорусские ГАИшники
- Ворота дипведомства протаранил автомобиль Ford. Сделал он это на большой скорости.
- После ДТП водитель выбежал из машины и перелез через забор на территорию посольства. Там его и задержали.
- Злоумышленнику – 35 лет. По предварительной информации, в момент инцидента он находился в состоянии сильного наркотического опьянения.
Легковушка врезалась в ворота посольства РФ в Минске: водитель был в состоянии наркотического опьянения / Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Пока ни і белорусском, ни в российском министерствах иностранных дел на инцидент не отреагировали. В комментарии РИА Новости дипломаты из России заявили, что ситуацию не комментируют.
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