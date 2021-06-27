Попередньо, зловмисник перебував під наркотиками. Інцидент стався на вулиці Нововіленській увечері 26 червня.
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Автомобіль, що протаранив ворота посольства РФ у Мінську / Фото УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому
Що про інцидент говорять білоруські ДАІшники
- Ворота дипвідомства протаранив автомобіль Ford. Зробив він це на великій швидкості.
- Після ДТП водій вибіг з машини і переліз через паркан на територію посольства. Там його й затримали.
- Зловмиснику – 35 рік. За попередньою інформацією, у момент інциденту він перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння.
Легковик врізався у ворота посольства РФ у Мінську: водій був у стані наркотичного сп'яніння / Фото УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому
Поки ані у білоруському, ані в російському міністерствах закордонних справ на інцидент не відреагували. У коментарі РИА Новости дипломати з Росії заявили, що ситуацію не коментують.
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