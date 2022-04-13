Авто утонуло вместе с людьми: в Черкасской области произошло ужасное ДТП

В Черкасской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль съехал с дороги в водоем.

Инцидент произошел 12 апреля в селе Кочубеевка, на Уманщине. Детали рассказала представитель Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк.

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Погибла водитель и 60-летний пассажир

По ее словам, 29-летняя женщина-водитель не смогла справиться с управлением. Поэтому ZAZ-11055 слетел в водоем.

Заметим, что в транспорте находился 60-летний пассажир. Он и водитель погибли.



ZAZ-11055 слетел в водоем / Фото пресс-службы Нацполиции

В результате ДТП погибли 2 человека / Пресс-служба Нацполиции

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Сведения уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по 286-й статье 2-й части Уголовного кодекса.

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